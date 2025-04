Bahnfahren ist in Österreich zunehmend populär. Mit 1.597 je Einwohnerin und Einwohner gefahrenen Bahnkilometern im Jahr 2023 rangiert Österreich vor Frankreich (1.542 km) und Schweden (1.261 km) im EU-Vergleich auf Platz eins, zeigt ein Bericht des Dachverbands europäischer Eisenbahnregulierungsbehörden (IRG-Rail). Damit wurde der Bestwert aus dem Jahr 2019 (1.507 km) übertroffen. Europaweit hat die Schweiz mit 2.487 Bahnkilometern pro Kopf die Nase vorne.

Insgesamt stieg die Anzahl der Personenkilometer in Österreich wie im Durchschnitt der 31 untersuchten europäischen Länder um 12 Prozent, wobei Kroatien und Ungarn mit einem Plus von 41 beziehungsweise 33 Prozent hervorstechen. Am anderen Ende verzeichnete Griechenland aufgrund von Naturkatastrophen und einem schweren Zugsunglück den größten Rückgang mit 37 Prozent.