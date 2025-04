AUA: 100 Millionen Euro Verlust im ersten Quartal

Das Management erwartet für heuer dennoch einen höheren Gewinn als 2024. AUA-Chefin Annette Mann erklärte in der Aussendung am Dienstag, die Fluglinie sei gerüstet für den Kundenansturm in den reisestarken Sommermonaten. Viele Airlines schreiben im Winter Verluste, die sie im Lauf des Jahres aber wieder aufholen.

Ziel sei es, so Mann, das "Vorjahresergebnis signifikant zu übertreffen". 2024 erlitt die AUA einen Gewinneinbruch um 40 Prozent auf 76 Mio. Euro. Ein Unsicherheitsfaktor sei allerdings die aktuelle geopolitische Lage in wichtigen Kernmärkten der Airline, hieß es in der Pressemitteilung.