ÖH errichtet Meldestelle für Belästigung und Übergriffe

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft errichtet die erste bundesweite Meldestelle für Belästigung und Übergriffe an Hochschulen. Mit der Plattform "OEHschauthin" sollen anonym Diskriminierungen von Studierenden an den Hochschulen dokumentiert und statistisch erfasst werden, teilte die ÖH am Mittwoch in einer Aussendung mit. In den ersten Tagen seit der Veröffentlichung seien bereits zahlreiche Fälle gemeldet worden.