ÖBB streicht kurzfristig den Nightjet nach Paris: Ärger bei Passagieren

"Wegen Bauarbeiten in Deutschland kann dieser Zug zwischen Wien und Paris nicht fahren." Dieser lapidare Satz heißt im Klartext: Am Dienstag in der Früh wurden alle Passagiere, die ein Ticket für den NJ 468, also den Nightjet nach Paris, gebucht hatten, darüber informiert, dass dieser Zug ausfällt.

Konkret geht es dabei um jenen Zug, der mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember sowieso aus dem Angebot der ÖBB gestrichen wird, weil das französische Verkehrsministerium die Finanzhilfe an die Bahngesellschaft SNCF für den Betrieb der Nachtzüge Wien-Paris und Berlin-Paris für das Jahr 2026 eingestellt hat.

Die Ursache für den Ausfall des Zuges am Dienstagabend hat ihren Anfang am Montagabend in Paris genommen. Da sind rund100 Passagiere guten Mutes in in den Nightjet 469 nach Wien gestiegen.

Endstation Straßburg

Allerdings endete diese Fahrt mitten in der Nacht in Straßburg. Laut einem Sprecher der ÖBB, weil „die Strecke bei Kehl aufgrund einer Baustelle der Deutschen Bahn gesperrt war“. Die Deutsche Bahn habe diese kurzfristige Nachtbaustelle nicht an den französischen Betreiber SNCF gemeldet, deshalb sei auch keine Umleitung möglich gewesen.

Die Passagiere wurden über andere Verbindungen nach Wien gebracht, der Zug nach Paris zurückgeführt. Deshalb wurde auch der Nightjet, der am Dienstagabend rund 100 Personen nach Paris bringen hätte sollen, ersatzlos gestrichen. Denn der dafür nötige Zug steht ja schon in Paris.

Für die Passagiere stellten die ÖBB "aufgrund des Verschuldens der Bahn eine Ersatzbeförderung" zur Verfügung, versicherte ein Sprecher der ÖBB.