Ö3-Jugendstudie: Jede 4. junge Person fühlt sich psychisch belastet

Ein Großteil der jungen Menschen in Österreich blickt optimistisch in die eigene Zukunft, laut der Ö3-Jugendstudie 2026 sind es rund 86 Prozent. Dennoch bestehen unter Jugendlichen erhebliche Sorgen: Insbesondere finanzielle Unsicherheiten, soziale Unruhen, Zuwanderung, Wirtschaftskrisen und Umweltprobleme belasten die Generation Z. Insgesamt gaben 59 Prozent der Befragten an, dass ihnen die globale Lage – insbesondere in Bezug auf Klima, Kriege und Armut - Angst bereitet. Darüber hinaus berichteten 26 Prozent, dass sie sich psychisch eher schlecht oder sehr schlecht fühlen, während 38 Prozent psychische Probleme als Tabuthema wahrnehmen, über das nicht gesprochen werden sollte.

"Es ist wichtig, psychische Belastungen junger Menschen ernst zu nehmen und frühzeitig zu handeln. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, ist in Zukunft mit einer Zunahme psychischer Erkrankungen zu rechnen", sagt Beate Wimmer-Puchinger, Präsidentin des Berufsverbands Österreichischer PsychologInnen (BÖP).