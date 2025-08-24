Oberösterreich dominiert Feuerwehrjugend-Bundesbewerb

Die besten 58 Feuerwehrjugendgruppen aus Österreich haben sich monatelang auf den 25. Feuerwehrjugend-Leistungsbewerb auf Bundesebene im oststeirischen Weiz vorbereitet. Am Wochenende war es nun so weit. Bei den Wettkämpfen am Samstag waren Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Teamgeist gefragt. Die Feuerwehrjugend steht aber nicht nur für Spiel und Spaß im Rahmen einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung, sondern auch für Zusammenhalt und Zivilcourage.

Die drei Stockerlplätze der gemischten Gruppen (Burschen und Mädchen in einer Gruppe) gehen wie schon beim letzten Mal nach Oberösterreich. Gewonnen hat die Feuerwehrjugend Winden-Windegg vor St. Martin im Mühlkreis und Allerheiligen/Lebing. In der Mädchenwertung hatte auch Oberösterreich die Nase vorn. Gewonnen hat erneut die Feuerwehrjugend Mitteregg-Haagen/Sand, gefolgt von Hollenthon aus NÖ und Wagrain aus Salzburg.