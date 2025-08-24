Bundesheer unterstützt Waldbrandbekämpfung mit Hubschrauber

Nach dem Ausbruch mehrerer Waldbrände in der Obersteiermark unterstützt das Bundesheer seit Sonntag die örtlichen Feuerwehren mit einem Hubschrauber. Im Raum Murau kam eine Agusta Bell 212 zum Einsatz, ein mittlerer Transporthubschrauber, der mit Außenlasthaken für den Löschwassertransport ausgestattet ist.