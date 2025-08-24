Bundesheer unterstützt Waldbrandbekämpfung mit Hubschrauber
Mehrere Waldbrände in der Obersteiermark: Eine Agusta Bell 212 des Bundesheeres hilft seit Sonntag bei der Löschwasserbeförderung aus der Luft.
Nach dem Ausbruch mehrerer Waldbrände in der Obersteiermark unterstützt das Bundesheer seit Sonntag die örtlichen Feuerwehren mit einem Hubschrauber. Im Raum Murau kam eine Agusta Bell 212 zum Einsatz, ein mittlerer Transporthubschrauber, der mit Außenlasthaken für den Löschwassertransport ausgestattet ist.
Das Verteidigungsministerium betonte: „Das Bundesheer hilft, wenn Unterstützung gebraucht wird. Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen bei Naturereignissen selbstverständlich auf Anforderung zur Verfügung.“
- Der Hubschrauber transportiert bis zu 1.000 Kilogramm Wasser und kann dadurch die Löscharbeiten am Boden wirksam ergänzen.
- Die Agusta Bell 212 ist für 14 Personen zugelassen, erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 162 km/h und hat eine Reichweite von 420 Kilometern.
- Dank Seilwinde und Außenlasthaken ist sie für unterschiedliche Aufgaben einsetzbar.
In der Steiermark liegt der aktuelle Fokus auf der Luftunterstützung bei der Waldbrandbekämpfung.
Kommentare