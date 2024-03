Lenkerin überfuhr Obdachlosen in Hauseinfahrt in Salzburg

Ein 30-jähriger ungarischer Obdachloser ist Donnerstagnachmittag in Salzburg/Schallmoos in einer Haus- und Grundstückseinfahrt überfahren und dabei tödlich verletzt worden.

Er lag dort stark alkoholisiert, berichtete die Polizei. Eine in Salzburg wohnhafte 31-jährige Polin fuhr mit ihrem Pkw in die Einfahrt und überfuhr den Mann.

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg bekannt gab, ereignete sich der Verkehrsunfall mit Todesfolge am frühen Nachmittag in der Vogelweiderstraße in Schallmoos.

Der stark Alkoholisierte konnte nicht reanimiert werden

Aufgrund einer starken Alkoholisierung lag ein 30- jähriger ungarischer Obdachloser in einer Haus- und Grundstückseinfahrt. Zur gleichen Zeit fuhr eine 31-jährige in Salzburg wohnhafte polnische Staatsangehörige in die Haus- und Grundstückseinfahrt ein und überfuhr den Mann.

Passanten hoben den PKW mittels Wagenheber auf. So konnten die Rettungskräfte die reglose Person herausziehen. Die Reanimation blieb jedoch ohne Erfolg. Der 30-jährige Ungar verstarb an der Unfallstelle.

Ein durchgeführter Alkomattest bei der PKW-Lenkerin verlief negativ. Die Ermittlungen der Polizei laufen.