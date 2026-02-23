NÖ gegen Wien: ÖVP wirft Bildungsminister Ungleichbehandlung vor

Niederösterreich liegt im Clinch mit Wien. Im Streit um die Gastpatienten wurde eine Klage eines abgewiesenen Patienten aus dem Weinviertel vom Land NÖ unterstützt. Aber auch beim Thema Bildung geht das größte Bundesland auf Konfrontationskurs mit der Bundeshauptstadt. ÖVP-Manager Matthias Zauner und Bildungssprecher René Lobner warfen Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den Neos vor, Bildungsmaßnahmen zugunsten Wiens auszurichten und andere Bundesländer zu benachteiligen.

Zauner sprach von einer "unfairen Behandlung“, die man nicht akzeptieren werde. Der Minister habe den Wechsel von der Wiener Stadtpolitik in die Bundespolitik offenbar noch nicht vollzogen, kritisierte Zauner. Es dürfe nicht passieren, dass Bundesmittel überproportional in die Bundeshauptstadt fließen. Verteilung des Chancenbonus sorgt für Kritik Als Beispiel nannte er den sogenannten Chancenbonus, mit dem ab dem Schuljahr 2026/27 zusätzliche Planstellen für 400 Schulen mit besonderen Herausforderungen geschaffen werden sollen. Von diesen Einrichtungen würden 227 in Wien liegen, aber nur 27 in Niederösterreich. Eine Ungleichbehandlung zwischen Wien und den übrigen Bundesländern werde man nicht hinnehmen, betonte der Landesgeschäftsführer und verwies in diesem Zusammenhang auch auf den Konflikt mit Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in Sachen Gastpatienten.

Digitale Kompetenzen Auch inhaltlich äußerte die ÖVP Bedenken zu einzelnen Reformideen des Ministers. Bildungssprecher Lobner wandte sich gegen Überlegungen, in der Oberstufe allgemeinbildender höherer Schulen die Wochenstunden für Latein oder eine zweite lebende Fremdsprache zugunsten von Informatik und Künstlicher Intelligenz zu reduzieren. Digitale Kompetenzen seien wichtig, sollten jedoch fächerübergreifend vermittelt werden und nicht auf Kosten klassischer Bildungsinhalte gehen.

Positiv bewertet wurde hingegen der Plan, an Schulen ein mittleres Management einzuführen. Viele Direktoren seien stark mit Verwaltungsaufgaben belastet, weshalb zusätzliche organisatorische Unterstützung notwendig sei – sowohl an großen Schulstandorten als auch an kleineren Einrichtungen. Darüber hinaus plädierte Lobner für den Erhalt der Sonderschulen und für die Wiedereinführung eines eigenen Lehrgangs für Sonderpädagogik.