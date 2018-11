Noch während Aufräumarbeiten: Regen lässt Gefahr wieder steigen

Das Tief, das in der Nacht auf Dienstag nicht nur mit Starkregen, sondern auch mit Föhnsturm über Österreich gezogen ist, hat auch in anderen Bundesländern große Schäden angerichtet. Im oberösterreichischen Seengebiet wurde das ganze Ausmaß erst am Donnerstag sichtbar. Allein am Attersee sind laut Wasserrettung 50 bis 100 Boote vollgelaufen, gesunken oder an Ufer und Stege geschleudert worden.