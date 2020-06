Neun Verkehrstote in Österreich in einer Woche

Jeweils zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich, Steiermark und in Wien beklagt werden. Je einen Verkehrstoten gab es in Niederösterreich, Kärnten und in Salzburg.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit bzw. Ablenkung, in jeweils zwei Fällen Fehlverhalten von Fußgänger und nicht angepasste Geschwindigkeit und einmal eine Vorrangverletzung. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden.

Zwei der tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger. Vom 1. Jänner bis 28. Juni 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 142 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 192 und 2018 waren es 197.