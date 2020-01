Neujahrsbaby: Kalina kam um kurz nach Mitternacht auf die Welt

Das Neujahrsbaby 2020 kommt wohl aus Salzburg: Im Uniklinikum der Landeshauptstadt ist um 0.01 Uhr die kleine Kalina auf die Welt gekommen. Wie eine Hebamme der Wochenstation zur APA sagte, war das Mädchen bei der Geburt 3.380 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Es ist das zweite Kind der Mutter und kam per Kaiserschnitt zur Welt.

Kurz danach - vier Minuten nach Mitternacht - ist Julian im Krankenhaus Amstetten geboren worden. Er ist 50 cm groß und 3650 Gramm schwer. Für die in Waldhausen lebenden Eltern ist es bereits das dritte Kind, wie das Krankenhaus mitteilte. Weitere zwei Minuten später erblickte in der Grazer Universitätsklinik Antonio Christian das Licht der Welt, und zwar per Spontangeburt . Nach Angaben der Klinik ist der 50 cm große und 3305 Gramm schwere Bub das erste Kind seiner Eltern, die in St. Andrä bei Graz wohnen.

Um 0:08 Uhr ist dann das oberösterreichische Neujahrsbaby da gewesen: Lina ist im Krankenhaus Steyr auf die Welt gekommen. Das Mädchen ist 50 Zentimeter groß und 3.290 Gramm schwer. Seine Eltern kommen aus der Ortschaft Neuzeug in der Gemeinde Sierning. Ob Lina bereits Geschwister hat, war zunächst nicht bekannt.