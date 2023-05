Neuer Rettungsplan für Schuldenort Matrei

Eigenes Fußballstadion

In seiner Amtszeit machten freilich immer wieder Investitionen in überdimensioniert anmutende Infrastrukturprojekte Schlagzeilen – etwa in ein eigenes Fußballstadion für die Gemeinde. Mit dem Ende der Ära Köll hatte die bis dahin oppositionelle Matreier Liste, die stets vor dem finanziellen Kollaps der Gemeinde gewarnt hatte, das Ruder übernommen. Der neue Bürgermeister Steiner will nun in die Zukunft schauen.

Und die sieht nicht rosig aus: „Diese Tilgungen werden für uns als Gemeinde ein echter Kraftakt werden“ sagt er. „Gleichzeitig verpflichten wir uns zu zahlreichen Sparmaßnahmen, um dies überhaupt zu schaffen.“

Schon Anfang des Jahres wurden einige dieser Sparmaßnahmen beschlossen: So verzichten die Gemeinderäte vorerst auf ihre Bezüge, die finanzielle Unterstützung für Vereine wurde um 75 Prozent reduziert. Um dennoch wichtige Vorhaben umsetzen zu können, stellte das Land 2,2 Millionen Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds für das Jahr 2023 bereit.