Neue Woche bringt Frühlingswetter mit Temperaturen bis 20 Grad

Die kommende Woche wird laut Geosphere-Prognose vom Sonntag sonnig und mild: Demnach steigen die Temperaturen im Wochenverlauf auf Höchstwerte bis zu 20 Grad Celsius, wobei es im Westen Österreichs am mildesten werden soll. Die tiefsten Frühwerte bleiben dabei jedoch weiter im Minusbereich. Hoher Luftdruck sorgt bereits am Montag für Sonnenschein und trockenes Wetter.

Auch letzte Frühnebel, die sich vor allem im Rhein- und Inntal, aber auch in anderen inneralpinen Becken und Tälern zeigen, lösen sich zu Wochenbeginn im Tagesverlauf meist rasch auf. Es weht generell nur schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. Minus sieben bis null Grad hat es in der Früh, tagsüber dann sechs bis 14 Grad. Hochdruck dominiert weiter Hoher Luftdruck bleibt auch am Dienstag für Österreich wetterbestimmend, nur ein paar dünne Wolkenschleier zieren vor allem nördlich des Alpenhauptkammes während der Vormittagsstunden zeitweise den Himmel. Vor allem um den Bodensee sowie im Rhein- und Inntal startet der Tag aber noch mit flachem Nebel. Der Wind weht wieder meist nur schwach. Minus sechs bis plus ein Grad hat es in der Früh, die tiefsten Werte werden in inneralpinen Becken und Tälern gemessen. Tagsüber werden sieben bis 17 Grad erreicht, am wärmsten ist es nach wie vor im Westen.

Das strahlend sonnige Hochdruckwetter setzt sich am Mittwoch fort. Stellenweise gibt es zunächst ein paar Nebelfelder, wie etwa am Bodensee oder im nördlichen Alpenvorland, aber diese lösen sich tagsüber rasch auf. Der Wind weht nur schwach. Frühtemperaturen minus sechs bis null Grad werden von Tageshöchsttemperaturen zwischen elf und 18 Grad abgelöst. Saharastaub und Schleierwolken im Westen Der Hochdruckeinfluss dominiert auch am Donnerstag bei zunehmend föhniger Südströmung. Lokale Nebelfelder lichten sich rasch und die Sonne setzt sich durch. Im Westen können etwas Saharastaub in der Luft und ein paar hohe Schleierwolken den Sonnenschein aber etwas dämpfen. Der Wind bläst schwach bis mäßig, in Föhnstrichen auch teils lebhaft aus Südost bis Süd. Nach Frühtemperaturen zwischen minus vier bis plus zwei Grad sind Höchstwerte von 13 bis 20 Grad zu erwarten, mit den höchsten Werten an der leicht föhnigen Alpennordseite.

Es bleibt auch am Freitag überwiegend sonnig und mit südlicher Strömung auch föhnig. Durchziehende hohe Wolkenfelder sowie auch Saharastaub in der Luft können das Sonnenlicht jedoch auch zeitweise trüben. Lokale Nebelfelder lösen sich rasch auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd, in Föhnstrichen auch teils lebhaft. Frühtemperaturen liegen je nach Wind bei minus vier bis plus fünf Grad und die Tageshöchsttemperaturen bei 13 bis 20 Grad.