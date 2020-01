Nachrichtenüberblick: Die wichtigsten Themen des Tages im Überblick

Eskalation am Golf: Iran greift US-Militärbasis im Irak an

Der Angriff sei als Vergeltung für die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani bei einer US-Drohnenattacke in Bagdad am Freitag ausgeführt worden, berichtete das iranische Staatsfernsehen ( Der Angriff sei als Vergeltung für diedes iranischen Generalsbei einer US-Drohnenattacke inam Freitag ausgeführt worden, berichtete das iranische Staatsfernsehen ( mehr dazu ).



Ukrainisches Flugzeug im Iran abgestürzt

Iran zu einem tragischen Zwischenfall. Eine Passagiermaschine vom Typ Boeing 737 der Ukraine International Airlines stürzte unmittelbar nach dem Start vom Imam Khomeini International Airport Teheran ab. Grund seien technische Probleme gewesen, hieß es. Alle 180 Insassen kamen ums Leben. Ob ein Zusammenhang des Absturzes der ukrainischen Maschine mit der militärischen Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und den USA besteht, ist völlig unklar ( Nur wenige Stunden nach dem Angriff kam es imzu einem tragischen Zwischenfall. Eine Passagiermaschine vom Typderstürzte unmittelbar nach dem Start vomInternational Airportab. Grund seien technische Probleme gewesen, hieß es. Alle 180 Insassen kamen ums Leben. Ob ein Zusammenhang des Absturzes der ukrainischen Maschine mit der militärischen Eskalation des Konflikts zwischen demund denbesteht, ist völlig unklar ( mehr dazu ).



Blockade auf der Westbahnstrecke: Im März wird der Bahnkorridor durch das Deutsche Eck, der den Osten mit dem Westen Österreichs verbindet, wieder einmal gesperrt ( Im März wird der Bahnkorridor durch das Deutsche Eck, der den Osten mit demverbindet, wieder einmal gesperrt ( mehr dazu hier ).



Harmonischer Paarlauf im ersten TV-Regierungsinterview

Die neuen Regierungspartner Sebastian Kurz ( ÖVP ) und Werner Kogler ( Grüne ) haben gestern Abend ein erstes gemeinsames TV-Interview im ORF absolviert. Dass sich der größere gegenüber dem kleineren Partner durchgesetzt habe, ließen beide nicht gelten. Zur Zusammenfassung. Die neuen Regierungspartner) und) haben gestern Abend ein erstes gemeinsames TV-Interview imabsolviert. Dass sich der größere gegenüber dem kleineren Partner durchgesetzt habe, ließen beide nicht gelten.



Was die Wohnadresse über die Namen der Wiener Babys aussagt

Jedes Jahr veröffentlicht die Magistratsabteilung 23 die Rangliste der beliebtesten Namen. Mit der diesjährigen Veröffentlichung am Dienstag gab es jedoch eine Neuerung in der Auswertung: Erstmals wurden die beliebtesten Mädchen- und Bubennamen nach Bezirken aufgeschlüsselt.