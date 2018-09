„Nach Rufmord an einem Lehrling“: Grüne klagen Freiheitliche

Die Grünen schicken nun eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft; offen ist, ob auch der Lehrling selbst so einen Schritt geht. Das werde der junge Mann „in Kürze“ entscheiden, berichtete Anschober am Donnerstag. „Mein Ziel ist jedenfalls die vollständige Rehabilitation des Betroffenen.“

Die erste Klage der Grünen richtet sich allerdings direkt gegen Johann Gudenus, doch er ist Parlamentarier und damit gegen rechtliche Verfolgung immun: Um tatsächlich gegen ihn ermitteln zu können, muss die Justiz erst einmal die Auslieferung des Abgeordneten beim Nationalrat beantragen.