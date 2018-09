Grüne rüffeln Blaue: „Sorry, Gudenus, das ist zu wenig“

Zwei unterschiedliche, aber in der Stoßrichtung ähnliche „Richtigstellungen“ schickte die FPÖ am Samstag aus. Eine kam um 14.54 Uhr von der Landesgruppe in Oberösterreich, eine um 19.48 Uhr von Klubobmann Johann Gudenus: Es ging um jenen afghanischen Asylwerber, der in Oberösterreich eine Lehrstelle hat, aber von den Blauen als Terrorsympathisant dar- und bloßgestellt wurde.

Die FPÖ wie Gudenus formulieren, wie es Juristen wohl vorschreiben würden: So „widerrufen Herr Abgeordneter Gudenus und der freiheitliche Parlamentsklub die getätigten Aussagen als unwahr“. Man bedauere die „Unannehmlichkeiten“ für den Lehrling.

Entschuldigungen sähen aber anders aus, konstatierte der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober. „Sorry, Gudenus, das ist zu wenig“, rüffelte der Grüne die Blauen. „Solange es keine Entschuldigung beim Betroffenen gegeben hat, solange nicht ernsthaft an dessen Rehabilitierung gearbeitet wird, werden die Rechtsschritte gegen Gudenus weiter vorbereitet.“