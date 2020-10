Nach Kälte lebt Hoffnung auf goldenen Herbst

Heute, Samstag, kann es in weiten Teil des Landes noch weiterhin regnen, nur im Süden kommt öfter die Sonne durch. Am Nachmittag klingen die Regenschauer nach und nach ab. Das Ganze bei weiterhin bescheidenen Temperaturen. In Wien erreichen sie nur knapp zweistellige Werte mit zehn Grad, in Innsbruck liegt man sogar knapp darunter. Am Sonntag scheint hingegen verbreitet die Sonne über Österreich und macht Hoffnung auf mehr.

Denn nun sollte mit dem kühlen Oktoberwetter der vergangenen Woche schon bald Schluss sein. Das Italientief zieht weiter. „Eine Umstellung der Wetterlage ist in Sicht. In der kommenden Woche sorgt ein Tiefdruckgebiet im Ostatlantik für südliche Strömungen über den Alpen“, erklärt Nikolas Zimmermann von Ubimet gegenüber dem KURIER.

Damit soll es im ganzen Land wieder schrittweise milder werden. Während am vergangenen Wochenende in den Bergen die Höchstwerte noch um minus 9 Grad lagen, werden für kommende Woche Höchstwerte um plus sechs Grad erwartet. „Man kann wohl nicht sagen, dass wir wieder spätsommerliche Temperaturen bekommen. Aber es wird auf alle Fälle frühherbstlich. Der Wetterumschwung wird auf alle Fälle spürbar sein“, meint dazu Experte Zimmermann.