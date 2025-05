Obwohl die Familienmodelle bunter werden und die Anforderung der Selbstoptimierung an Frauen in der Gesellschaft - samt Selbstverwirklichung am Arbeitsmarkt und finanzieller Unabhängigkeit - gestiegen sind, haben sich die sozialen Normen rund um das Ideal einer "guten Mutter" in Österreich kaum verändert. "Frauen bleiben als potenzielle 'Übermenschen' und 'Wunderwuzzis' unter Druck", erklärte Eva-Maria Schmidt vom Institut für Familienforschung an der Universität Wien bei einem Online-Pressegespräch von "Diskurs. Das Wissenschaftsnetz".

Die Soziologin hat die normativen Erwartungen an Mütter in Gruppendiskussionen und Interviews mit Müttern und anderen Personen in ganz Österreich quer durch die Gesellschaft untersucht.