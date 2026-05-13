Lernen fürs Leben: Musisches Zentrum Wien feiert 50. Geburtstag

Schon im Treppenhaus ertönt Gesang, hallt durch alle Stockwerke: Das Musische Zentrum Wien (MZW) in der Zeltgasse wird gewiss seinem Namen gerecht. Dabei erstreckt sich das Angebot des Hauses weit über die Musik hinaus. Als Teil des Vereins Wiener Jugendzentren bietet das MZW nämlich ein niederschwelliges Angebot an Kursen in den Bereichen Musik, Tanz, Theater und bildende Kunst an – und das seit mittlerweile 50 Jahren. „Es gibt vieles, das Kinder mit Sprache nicht ausdrücken können, mit Kunst aber schon. Hier bekommen sie seit 1976 das nötige Werkzeug“, so Amir Badawi, Leiter des MZW, über das Jubiläum.

50 Kunstwerke Anlässlich der Feierlichkeiten sind aktuell insgesamt 50 weiße Leinwände im Haus verteilt. Kursteilnehmerinnen und -Teilnehmer, Eltern sowie alle anderen Gäste des Zentrums sind im Laufe des Jahres dazu eingeladen, diese mithilfe von Inspirationskarten bunt zu gestalten. Den Anfang machte Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) bei einem Rundgang. Nicht nur Musik, sondern alles rund um Kreativität sei wichtig für die Entwicklung junger Menschen, so Emmerling. „Mein Dank geht an alle, die das seit einem halben Jahrhundert möglich machen“, sagt die Vizebürgermeisterin.

Auf rund 2.500m2 erstrecken sich die insgesamt 18 Kursräume in der Zeltgasse. Neben Ballett, Jazzdance und Theaterkursen können junge Menschen sich im Kunstlabor oder beim Singer-Songwriting kreativ ausleben. Zudem gibt es Angebote, wie etwa die Workshops „Filmreif“ und „Open Tanz Studio“, die kostenfrei besucht werden können. 600 junge Menschen, meist im Alter von drei bis 24 Jahren, nutzen die Freizeitangebote jährlich.

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Dinge für das Leben mitnehmen Im Theatersaal des Hauses läuft die Generalprobe des Kurses „Perform“. Als die Musik angeht, führen die vier anwesenden Tänzerinnen und Tänzer vor, wie auch in jungen Jahren schon mit Musik, Stimme, Sprache und Bewegung gespielt werden kann. „Und jetzt Freestyle!“, ruft die Kursleiterin auf die Bühne, woraufhin die Kinder enthusiastisch in alle Richtungen tänzeln.