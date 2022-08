Motorradfahrer belästigte Radfahrerinnen in Tirol sexuell

Ein bisher unbekannter Motorradfahrer hat Montagmittag in Tirol zwei Radfahrerinnen sexuell belästigt. In beiden Fällen, die zeitlich rund eine halbe Stunde auseinanderliegen, fuhren die Frauen laut Polizei auf Radwegen in Hart im Zillertal und Schwaz. Der Biker nähere sich dabei von hinten und soll die Frauen am Gesäß und im Brustbereich berührt haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Das Motorrad wurde als Rennmotorrad ohne Kennzeichen beschrieben. Der Mann trug eine schwarz-weiße Motorradbekleidung mit integriertem Rückenprotektor und einen Helm mit dunklen Visier.