Mordalarm: Verweste Leiche in Wohnung gefunden

Erneut wurde in einer Wohnung in Wien die Leiche eines Mannes entdeckt. Zwei Freunde des Toten hatten die Polizei gerufen, weil sie schon länger nicht von dem Mann gehört hatten. Als die Polizisten am Freitagnachmittag in einer Wohnung in der Hütteldorfer Straße Nachschau hielten, fanden die Beamten die Leiche, die bereits einen fortgeschrittenen Verwesungszustand aufwies. Die Leiche soll schon einige Tage in der Wohnung gelegen sein, hieß es am Sonntag.