Millionenbetrug mit Wohnmobilen: Internationale Tätergruppe gefasst

Eine internationale Tätergruppe soll in Österreich und der Schweiz Wohnmobile und Pkw im Gesamtwert von rund einer Million Euro angemietet und weiterverkauft haben.

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, die Fahrzeuge anschließend im Internet an gutgläubige Käufer weiterverkauft zu haben.

Professionelle Fälschungen und manipulierte Fahrzeuge

Die Ermittlungen begannen, als am 27. März 2024 ein Wohnmobil im Wert von etwa 85.000 Euro in Marchtrenk nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgegeben wurde. Laut Polizei sollen die Beschuldigten für den Weiterverkauf gefälschte Kfz-Dokumente verwendet haben, um kurzfristige Anmeldungen in Deutschland zu erwirken.