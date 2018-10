Michael Häupl: "Hätte mir mehr Aufschrei erwartet"

Michael Häupl will sich für das Interview in seinem Stammlokal Gustlbauer in der Drahtgasse in der City treffen. Das Lokal entdeckte er Ende der Sechzigerjahre als Student und blieb ihm treu. Bevor das Interview beginnt, ordert Häupl für alle einen Spritzwein.

KURIER: Herr Häupl, wie viele Frösche haben Sie seit Ihrem Abgang schon gezählt?

Michael Häupl: Gar keine. Eine Rückkehr in meine alte Wissenschaft ginge heute gar nicht mehr. Dafür bin ich zu lange weg. Ich bin aber als Präsident des WWTF (Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds, Anm.) mehr in der Wissenschaftsfinanzierung und -organisation tätig. Aber ich kann noch immer, wenn ich im Frühjahr spazieren gehe, Frosch-Lurche an ihren Rufen unterscheiden.

Mit etwas Abstand: Waren Sie zu lange in der Politik?

Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Für manche vielleicht, für mich nicht. Ich glaube, dass ich den richtigen Zeitpunkt für die Übergabe gewählt habe.

Haben Sie die Übergabe rückblickend nicht zu lange hinausgezögert?

Das kann man von außen sicher sagen – das bestreite ich gar nicht. Von der Innensicht der Partei sicher nicht. Dass es am Ende des Tages so funktioniert hat, hat den Grund, dass ich uns allen die Zeit gegeben habe, einen Nachfolger zu finden. Denn am Ende des Tages ist es gut über die Bühne gegangen, gerade wenn man sich das furchtbare Auftreten einzelner gegen Werner Faymann am 1. Mai vergegenwärtigt.

Wie ist es, nach vielen Jahren die Macht abzugeben? Gibt es noch Phantomschmerzen, dass Sie etwa den Magistratsdirektor anrufen und etwas anordnen?

Nein, ich habe das erlebt, wie ich diese Funktion übernommen habe und Helmut Zilk Schwierigkeiten hatte, sich vom Amt zu lösen. Was zu keinen Verwerfungen geführt hat, weil wir einander persönlich verbunden waren. Aber Diskussionen hat es damals gegeben.

Die gibt es heute nicht?

Nein, weil ich mich nicht einmische. Ich rufe niemanden an. Wenn mich wer fragt, gibt es aber eine Auskunft.

Ihr Sohn Bernhard Häupl war Jugendkoordinator der SPÖ Wien, aktuell macht er sein Studium fertig. Verfolgt er dann eine politische Karriere?

Das müssen Sie ihn fragen. Den Teufel werde ich tun, ihn zu protegieren. Es funktioniert niemals, wenn ein Parteivorsitzender sagt, dass sein Sohn was werden muss.

Füllt Sie der Job im WWTF aus, oder bleibt Zeit, sich mit der Politik zu beschäftigen?

Ich habe meine politischen Funktionen zurückgelegt, bin aber deswegen nicht unpolitisch geworden. Aber ich äußere mich nicht zur Tagespolitik. Wenn jemand auf einem Denkmal steht, soll er gefälligst oben stehen bleiben und sich von den Tauben beschmutzen lassen.

Was entscheidet die kommende Wien-Wahl? Michael Ludwig hat dieselben Voraussetzungen wie Sie 2001 mit Schwarz-Blau im Bund. A gmahte Wiesn, für die Wiener SPÖ?

Nein, auf keinen Fall. Unser Sieg damals hat viel damit zu tun, wie die Wiener SPÖ damals kollektiv die Niederlage von meiner ersten Wahl 1996 analysiert hat. Wir haben uns damals am eigenen Schopf hinausgezogen.

Muss sich die Wiener SPÖ auch heute neu finden?

Natürlich hat sich die Partei neu aufgestellt. Doch Michael Ludwig hat eine ausgezeichnete Wahl für sein Team getroffen.