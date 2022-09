Messerstiche in Wien-Margareten und -Ottakring

Ein 26-jähriger Mann betrat montagabends eine Polizeiinspektion und gab an, soeben Opfer eines Messerangriffs in der Siebenbrunnengasse geworden zu sein. Er wies eine Stichverletzung am Oberkörper auf. Die Berufsrettung Wien brachte ihn nach einer Erstversorgung umgehend in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben.

Messerstecherei in Park

Die ersten Erhebungen durch Polizisten ergaben, dass der 26-Jährige in einer Parkanlage mit anderen Männern zusammengetroffen sein soll, mit welchen er bereits in der Vergangenheit Probleme hatte. Im Zuge einer erneuten Auseinandersetzung soll es dann zu der Messerattacke gegen den 26-Jährigen gekommen sein. Zeugen, die den Notruf verständigten, gaben ebenfalls an, eine Auseinandersetzung und einen Mann mit Messer in einem Park gesehen zu haben. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.