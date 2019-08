Messerattacke in Tirol: Einweisungsantrag gegen Tatverdächtigen

Laut Staatsanwaltschaft war auf Videoaufzeichnungen erkennbar, dass es sich bei dem Täter um den Afghanen handelt. Dem Obduktionsgutachten zufolge wurde dem Vorarlberger von hinten mit einer vier Zentimeter breiten Klinge in den Hals gestochen. Der Stich hatte dabei die Luftröhre und die Halsvene durchtrennt.

Der Vorarlberger war am 24. November gemeinsam mit acht Bekannten mit einem Zug gegen 22.00 Uhr in Innsbruck angekommen. Gegen 0.30 Uhr ging die Gruppe in ein Lokal in der " Bogenmeile". Dieses verließen sie rund 45 Minuten später wieder. Danach wurde die Gruppe von einem Mann bis zur Kreuzung Ing. Etzel-Straße/Museumstraße verfolgt. Dort griff dieser laut Polizei vollkommen unvermittelt und überraschend den 21-Jährigen, der als letzter in der Gruppe ging, von hinten an.