Festtags-Menü aus der Profiküche: Sebastian Butzi zeigt seine Favoriten

Wissen Sie schon, was Sie am Heiligen Abend essen werden? Falls nicht, liefert Ihnen der KURIER jede Menge Inspiration. KURIER TV hat Küchenchef Sebastian Butzi , der im „Das Wolf“ in Langenlebarn aufkocht, einen Besuch abgestattet. Er hat ein dreigängiges Menü zusammengestellt, das beliebte kulinarische Klassiker und jede Menge Kreativität vereint.

Dabei muss es nicht immer Fleisch sein, findet Butzi, der eigentlich Chemie und Medizin studiert hat, bevor er seiner Leidenschaft gefolgt ist. Das gilt auch für die Weihnachtstage.

Unterschätztes Gemüse

Deshalb setzt der junge Küchenchef in der Vorspeise seines Festtagsmenüs auf ein Gemüse, das oft unterschätzt wird: Karfiol. Mit etwas Liebe kann man aus der Knolle nämlich einiges herausholen, wie er im „Wolf“ schon mehrmals bewiesen hat. Dazu gibt es Melanzani und gerösteten Sesam. „Das Einlegen kann man schon Monate im Voraus machen, wenn man möchte“, empfiehlt Butzi.