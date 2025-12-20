Festtags-Menü aus der Profiküche: Sebastian Butzi zeigt seine Favoriten
Wissen Sie schon, was Sie am Heiligen Abend essen werden? Falls nicht, liefert Ihnen der KURIER jede Menge Inspiration. KURIER TV hat Küchenchef Sebastian Butzi, der im „Das Wolf“ in Langenlebarn aufkocht, einen Besuch abgestattet. Er hat ein dreigängiges Menü zusammengestellt, das beliebte kulinarische Klassiker und jede Menge Kreativität vereint.
Dabei muss es nicht immer Fleisch sein, findet Butzi, der eigentlich Chemie und Medizin studiert hat, bevor er seiner Leidenschaft gefolgt ist. Das gilt auch für die Weihnachtstage.
Unterschätztes Gemüse
Deshalb setzt der junge Küchenchef in der Vorspeise seines Festtagsmenüs auf ein Gemüse, das oft unterschätzt wird: Karfiol. Mit etwas Liebe kann man aus der Knolle nämlich einiges herausholen, wie er im „Wolf“ schon mehrmals bewiesen hat. Dazu gibt es Melanzani und gerösteten Sesam. „Das Einlegen kann man schon Monate im Voraus machen, wenn man möchte“, empfiehlt Butzi.
Weihnachtsmenü 24.12.2025
Die Hauptspeise wird dafür klassisch: Es gibt gebratene Entenbrust mit Serviettenknödel und geschmortem Radicchio. Dieser wird mit Orangenfilets aufgepeppt. Das Dessert – „für viele das Wichtigste“ – ist eine pochierte Birne mit Eierlikörmousse. Auch hier wird wieder mit einem geschmackvollen Sud gearbeitet, und auch mit köstlichen Lebkuchenbröseln zum Drüberstreuen.
Vorspeise
Karfiolvariation mit Melanzani und geröstetem Sesam
Karfiolcreme:
600g Karfiol weiß
1kg Melanzani
40g Knoblauch
150g Tahini
Salz
Olivenöl
Einlegesud:
100g Weisswein oder Apfelessig
300g Wasser
30g Zucker
10g Salz
Senfkörner, Lorebeerblatt, Pfefferkörner nach Geschmack
Backteig:
250g Sodawasser
130g Mehl
60g Maizena
Salz
Messerspitze Backpulver
Zum Anrichten:
Gerösteter schwarzer und weißer Sesam
Bunter Karfiol (lila und gelb)
Apfelessig
Hauptspeise
Gebratene Entenbrust mit geschmortem Radicchio und Serviettenknödel
800g Entenbrust
Geschmorter Radicchio:
1 Stk Radicchio Treviso
2 Stk Knoblauchzehen
3 Stk Orangen filetiert
100g Orangensaft
100g Balsamico
100g Honig
Salz
Serviettenknödel:
250g Semmelwürfel
2 Eier
300g Milch
70g Butter
2 Stk Schalotten oder 1 Stk Zwiebel gelb
Petersilie
Salz
Nachspeise
Pochierte Birne mit Eierlikörmousse
4 Stk Birne (nicht zu weich)
Birnensud:
250g weißer Portwein
250g Birnen oder Apfelsaft
150g Weißwein
200g Zucker
250g Wasser
2 Stk Zimtstange
3 Stk Kardamom
8 Stk Nelken
1 Stk Sternanis
1 Stk Vanillestange
Eierlikörmousse:
90g Weiße Schokolade
90g Eierlikör
2 Eigelb
1 Stk Vanillestange
3 Blatt Gelatine
200g Schlagobers
2cl Amaretto
Lebkuchenbrösel:
100g Geröstete Mandeln
100g Geriebenen Lebkuchen
Alle Zutaten für das Weihnachtsmenü von Sebastian Butzi finden sie hier, die Zubereitung ist auch am 20.12. um 17.15 Uhr auf KURIER TV zu sehen.
