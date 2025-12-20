Österreich

Festtags-Menü aus der Profiküche: Sebastian Butzi zeigt seine Favoriten

Der Küchenchef des "Das Wolf" in Langenlebarn stellt auf KURIER TV sein Drei-Gänge-Menü für Weihnachten vor.
Von Anna Rosner und Michaela Höberth
20.12.25, 05:30

Wissen Sie schon, was Sie am Heiligen Abend essen werden? Falls nicht, liefert Ihnen der KURIER jede Menge Inspiration. KURIER TV hat Küchenchef Sebastian Butzi, der im „Das Wolf“ in Langenlebarn aufkocht, einen Besuch abgestattet. Er hat ein dreigängiges Menü zusammengestellt, das beliebte kulinarische Klassiker und jede Menge Kreativität vereint.

Inspiration für Weihnachten: Hauben-Menü zum Nachkochen

Dabei muss es nicht immer Fleisch sein, findet Butzi, der eigentlich Chemie und Medizin studiert hat, bevor er seiner Leidenschaft gefolgt ist. Das gilt auch für die Weihnachtstage.

Unterschätztes Gemüse

Deshalb setzt der junge Küchenchef in der Vorspeise seines Festtagsmenüs auf ein Gemüse, das oft unterschätzt wird: Karfiol. Mit etwas Liebe kann man aus der Knolle nämlich einiges herausholen, wie er im „Wolf“ schon mehrmals bewiesen hat. Dazu gibt es Melanzani und gerösteten Sesam. „Das Einlegen kann man schon Monate im Voraus machen, wenn man möchte“, empfiehlt Butzi.

Weihnachtsmenü 24.12.2025

Die Hauptspeise wird dafür klassisch: Es gibt gebratene Entenbrust mit Serviettenknödel und geschmortem Radicchio. Dieser wird mit Orangenfilets aufgepeppt. Das Dessert – „für viele das Wichtigste“ – ist eine pochierte Birne mit Eierlikörmousse. Auch hier wird wieder mit einem geschmackvollen Sud gearbeitet, und auch mit köstlichen Lebkuchenbröseln zum Drüberstreuen.

Alle Zutaten für das Weihnachtsmenü von Sebastian Butzi finden sie hier, die Zubereitung ist auch am 20.12. um 17.15 Uhr auf KURIER TV zu sehen. 

