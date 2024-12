Inspiration für Weihnachten: Hauben-Menü zum Nachkochen

Zubereitung: Für den Brandteig Milch, Obers, Zucker und Salz aufkochen. Mehl einrühren und abbrennen. Teig abkühlen lassen, Eier einzeln unterrühren und in einen Spritzbeutel füllen. Öl auf 180 °C erhitzen, Churros direkt ins heiße Öl spritzen und goldbraun frittieren. In Zimtzucker wälzen. Ribisel mit Zucker kurz einkochen. Churros mit Ribiselragout anrichten und mit gehackten Pistazien garnieren.

Zubereitung: Das Rotkraut achteln und schneiden. Orangensaft mit Sternanis, Macisblüte, Lorbeerblatt, Pfefferkörnern und Wacholder aufkochen. Rotkohl hinzugeben, salzen und zugedeckt weich schmoren. Gelegentlich umrühren und abschmecken. Dann Kohlsprossen putzen und vierteln. In einer Pfanne Öl erhitzen, Kohlsprossen goldbraun anbraten und Butter hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Rehschale salzen und pfeffern. Öl in einer Pfanne stark erhitzen und das Fleisch rundherum scharf anbraten (je Seite ca. eine Minute). Im vorgeheizten Backofen bei 175 °C (Ober-/Unterhitze) 12 Minuten garen, dabei einmal wenden, bis eine Kerntemperatur von 54–56 °C erreicht ist. Fleisch in Alufolie wickeln und zehn Minuten ruhen lassen, mit Erdäpfelpüree servieren.

Hokkaidokürbis mit Orangenfilets

Zutaten: 1 Hokkaido, drei Thymianzweige, Salz, Tafelöl, 1 Radicchio, 15 Gramm Kürbiskerne, 1 Orange, Asia-Salat. Für die Marinade braucht man 55 Gramm Honig, 86 Gramm Apfelessig, 86 Gramm Wasser, 13 Gramm Senf, 250 Gramm Rapsöl und 7 Gramm Salz.

Zubereitung: Der Kürbis muss in Spalten geschnitten und in einer Pfanne mit Öl angebraten werden. Danach mit Thymian bestreuen, salzen und gar braten. Radicchio in Streifen schneiden und in kaltem Wasser einlegen. Orange filetieren und Kürbiskerne anrösten. Für die Marinade Honig, Essig, Wasser, Senf und Salz mischen. Rapsöl langsam einmixen, bis eine Emulsion entsteht. Asia-Salat, Radicchio und Kürbisspalten marinieren und anrichten. Mit Orangenfilets und Kürbiskernen garnieren.