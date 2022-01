Mehrere Hallen brannten: Trotz Chemikalien keine Umweltgefahr

Auf dem Gelände der Firma Kunert im Vorarlberger Rankweil wurde in der Silvesternacht ein Großeinsatz der Feuerwehr nötig: In mehreren Hallen begann es zu brennen - in einigen lagerten auch Chemikalien.

Laut Vorarlberger Landeschemiker bestand jedoch keine Gefahr für Menschen oder Umwelt. Das Feuer brach gegen ein Uhr nachts aus, einige Dächer stürzten ein. 17 Feuerwehren waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.