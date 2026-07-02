Ärztekinder im Vorteil: Wer Medizin studieren darf

Wenn sich am Freitag 17.000 junge Frauen und Männer beim Medizin-Aufnahmetest um einen der österreichweit 1.950 Studienplätze bewerben, stehen die Erfolgschancen für Interessierte aus Akademikerfamilien und mit Ärzteverwandtschaft besonders gut. Mit Einführung der Aufnahmeverfahren 2006 wurde der Zugang für Bewerber ohne akademischen Hintergrund noch etwas schwieriger. Ist erst einmal ein Platz ergattert, ist ihre Aussicht auf einen erfolgreichen Abschluss aber höher als davor.

In Österreich studieren vor allem jene, deren Eltern auch schon einen Hochschulabschluss haben. Besonders hoch ist der Anteil der Akademikerkinder in der Medizin: Während laut Studierendensozialerhebung 2025 des IHS über alle Hochschultypen (Uni, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule, Privatuni) hinweg 45 Prozent der Studierenden zumindest einen Elternteil mit Hochschulabschluss hatten, waren es an den Medizin-Unis 58.

Dass ein guter Teil dieser Eltern sogar selbst ein Medizinstudium absolviert hat, hat eine 2017 veröffentlichte Untersuchung gezeigt: Für diese wurden an den drei öffentlichen Medizin-Unis Studierende im ersten Jahr zu ihrer Verwandtschaft befragt. Bei 20 Prozent war der Vater Arzt, bei sechs Prozent die Mutter. Insgesamt gaben 45 Prozent an, Ärztinnen oder Ärzte in ihrer Verwandtschaft zu haben. In früheren Studien waren es sogar noch etwas mehr.

Nachteile für Bewerber aus nicht-akademischem Elternhaus

Eigentlich hat die Bundesregierung als Ziel ausgegeben, dass bis 2025 die Hälfte der Studienanfänger in Human- oder Zahnmedizin aus einem nicht-akademischen Elternhaus kommen soll. Davon hat man sich in den vergangenen Jahren tendenziell allerdings sogar entfernt: Laut einer Evaluierung durch das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) fielen 2023/24 nur knapp 43 Prozent in diese Gruppe (Kriterium ist ein Vater ohne Hochschulabschluss, Anm.), fünf Jahre davor waren es noch 47. Zumindest an der Medizin-Uni Wien wurde laut einer Auswertung für die APA die 50-Prozent-Hürde in den vergangenen beiden Jahren knapp genommen.