Medizin: 17.823 Bewerber für 1.740 Studienplätze

Der Plan zur Absicherung der ärztlichen Versorgung am Land

Erarbeitet wurde es im Vorjahr in NÖ. Im November 2020 erhielt es die Zustimmung von allen Landesgesundheitsreferenten: ein Acht-Punkte-Forderungspapier an das Gesundheitsministerium zur Absicherung der ärztlichen Versorgung in den ländlichen Regionen. Konkret in Angriff genommen wurde seither noch nichts. Lediglich bei den Primärversorgungszentren ist unter dem neuen Minister Wolfgang Mückstein (Grüne) Bewegung in die Diskussion gekommen.

Der Acht-Punkte-Plan: