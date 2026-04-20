Matura-Segen per WhatsApp: Gebet und Kerzen für Abschlussprüfungen

Von der Kirche aufs Smartphone: Ab 5. Mai legen österreichweit Schülerinnen und Schüler ihre schriftlichen Reife- und Diplomprüfungen ab, in Südtirol ab dem 18. Juni. Bei der Aktion „Be Blessed!“ (deutsch: „Sei gesegnet!“) wird dafür um die extra Portion Ermutigung, Selbstvertrauen und Segen von ganz oben gebetet. Maturantinnen und Maturanten sowie ihre Familien, Freundinnen und Freunde und Lehrende können sich online auf www.beblessed.at kostenlos anmelden. An den Prüfungstagen, die sie auswählen, wird dann eine Kerze angezündet und für sie gebetet. Auch die Lehrabschlussprüfung kann angegeben werden.

An den Tagen der schriftlichen Matura werden in einer immer anderen Kirche in Österreich und Südtirol Kerzen als Zeichen des Gebets um Gottes Begleitung angezündet. Die Tradition, in Prüfungssituationen Gottes Beistand zu erbitten, reicht weit in die Menschheitsgeschichte zurück. „Be Blessed!“ führt diese Tradition ins digitale Zeitalter. Segensvideo per WhatsApp Alle Angemeldeten erhalten am Morgen der ausgewählten Prüfungstage ein Segensvideo per WhatsApp. Die Videos kommen von Ordensleuten, Bischöfen, Jugendseelsorgerinnen und -seelsorgern sowie weiteren kirchlichen Mitarbeitenden. Mit dabei sind unter anderem Jugendbischof Johannes Freitag, die Bischöfe Josef Grünwidl, Benno Elbs, Hermann Glettler, Ivo Muser und Ägidius Zsifkovics, Ordensfrau Schwester Helena Fürst, Dompfarrer Toni Faber und die beiden evangelischen Pfarrerinnen Julia Schnizlein und Katharina Payk. „Auf eure Stärke und euer Wissen vertrauen“

In Wien wird Erzbischof Josef Grünwidl in der Andreaskapelle im Bischofshaus am Stephansplatz Maturakerzen anzünden. Er erinnert sich an seine eigene Matura: „Ich war vor allem vor der schriftlichen Prüfung in Mathematik sehr aufgeregt. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das gar nicht notwendig gewesen wäre, denn ich habe alles ganz gut geschafft.“



„Ich werde das schaffen“ An seine eigenen Prüfungserfahrungen anknüpfend, richtet Grünwidl ermutigende Worte an die diesjährigen Maturantinnen und Maturanten: „Euch allen, die ihr jetzt vor der Matura steht, wünsche ich, dass es euch gelingt, in dieser Prüfungssituation auf eure Stärken und euer Wissen zu vertrauen. Ich wünsche euch, dass ihr im Vertrauen auf Gott in die Prüfungen geht und mit der Grundstimmung: Unzählige Menschen vor mir haben die Matura geschafft und ich werde das auch schaffen.“

Fakten Erstmals in Südtirol „Be Blessed!“ findet bereits zum fünften Mal in ganz Österreich und erstmals in Südtirol statt. Im Vorjahr wurden mehr als 13.000 personalisierte Nachrichten verschickt und für mehr als 3.600 angemeldete Schülerinnen und Schüler gebetet. Am häufigsten nachgefragt war das Gebet für die Mathematik-Matura: 85 % aller Angemeldeten kreuzten diesen Termin an. Auf Platz zwei lag Deutsch, gefolgt von Englisch. Eltern & Großeltern involviert Ein Drittel der Anmeldungen kam von Angehörigen wie Eltern, Großeltern, Mitschülerinnen und Mitschülern oder Lehrenden. Die Aktion wächst: Heuer ist als neue Kooperationspartnerin die Evangelisch-methodistische Kirche mit an Bord, mit der Diözese Bozen-Brixen ist erstmals Südtirol dabei. Die Evangelische Kirche der Pfalz hat gemeinsam mit dem Bistum Speyer den WhatsApp-Prüfungssegen auch nach Deutschland gebracht.