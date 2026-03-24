Wende bei mündlicher Matura: Mindestquote kommt heuer doch nicht

Bei der diesjährigen mündlichen Matura im Juni wird es - anders als von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) angekündigt - doch keine Mindestquote für das Bestehen geben. Wer im Jahreszeugnis keine schlechtere Note als einen Dreier hat und bei der schriftlichen Matura 30 Prozent der Punkte erreicht, muss damit auch heuer bei der mündlichen Prüfung bloß "mitwirken". Die Antworten müssen also nur in Zusammenhang mit der Frage stehen, richtig sein müssen sie nicht. Seit der Coronapandemie 2020 wird die Jahres- in die Maturanote eingerechnet. Steht man dadurch genau zwischen zwei Noten, "sticht" die Klausurnote. Wer ein Befriedigend oder eine bessere Note im Jahreszeugnis hatte, ist durch die Regelung vorm Durchfallen weitgehend geschützt.

Dass Schülerinnen und Schüler mit guter Zeugnisnote selbst dann auf der sicheren Seite waren, wenn sie bei der schriftlichen Klausur nur ein leeres Blatt abgaben, sorgte schon im ersten Jahr vereinzelt für Probleme. Als Reaktion wurde die Regelung nachgeschärft: Wer weniger als 30 Prozent der Punkte erreicht, fällt seit 2021 automatisch durch. Bei der mündlichen Matura gibt es dagegen weiterhin keine Mindestanforderung. Neuregelung für nächstes Jahr geplant Bildungsminister Wiederkehr hatte schon im Vorjahr angekündigt, dieses Schlupfloch zu schließen und auch bei der "Mündlichen" einen "Schwellenwert" einzuführen. Eine Einigung mit den Koalitionspartnern von ÖVP und SPÖ ist allerdings nicht mehr rechtzeitig für die mündlichen Prüfungen in diesem Juni zustande gekommen. Als Grund nennt das Ministerium gegenüber der APA, dass die Änderung als Teil eines Pakets beschlossen werden soll.