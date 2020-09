Luftraumüberwachung: Radarwellen statt Sturmgewehr

Dass Luftraumverletzungen keine Seltenheit sind, zeigen die Zahlen aus dem Vorjahr, als rund 100 Flugobjekte abgefangen wurden. Sobald ein Flugzeug ohne Genehmigung in den heimischen Luftraum eindringt, steigen die Eurofighter auf. Damit es aber gar nicht so weit kommt, wird der Luftraum zusätzlich passiv gesichert. Radarstationen erfassen Luftfahrzeuge weit über die Grenzen hinaus und erstellen ein detailliertes Lagebild. Allein 2019 konnten so 40 unautorisierte Flugobjekte noch außerhalb des Staatsgebiets gestoppt werden.

Die Wiege der Radarüberwachung beim Bundesheer bildet die Station am Kolomansberg, von wo aus der Luftraum seit 1964 überwacht wird. Im Laufe der Jahrzehnte machte der technische Fortschritt immer wieder Anpassungen notwendig.