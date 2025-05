Bei der Auftaktsziehung im Monat Mai blieben Gewinne in den ersten Gewinnrängen durchwegs aus.

So gab es keinen Sechser bei "6 aus 45", wodurch es am kommenden Mittwoch um einen Jackpot und damit um eine Gewinnsumme von rund 1,6 Millionen Euro geht.

Immerhin: Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren zwei Spielteilnehmende erfolgreich, sie erhalten jeweils rund 49.000 Euro. Beide Gewinne wurden per Quicktipp erzielt, einmal in Wien und einmal in der Steiermark.