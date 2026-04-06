Lotto: Solosechser mit 1,3 Millionen Euro
Der Sonntag Abend hat einer Steirerin oder einem Steirer noch ein spätes, sehr lukratives Ostergeschenk gebracht: Im zweiten von vier Quicktipps auf der Quittung des oder der Glücklichen standen die richtigen Zahlen.
Und da es sich um den einzigen Sechser der Runde handelte, knackte sie bzw. er den Jackpot im Alleingang und bekommt nun genau 1,3 Millionen Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl dürfen sich zwei Spielteilnehmer:innen über einen Gewinn von jeweils mehr als 41.000 Euro freuen. Beide erzielten ihren Gewinn über die Spieleseite win2day und waren per Normalschein erfolgreich.
Bei LottoPlus ist am Sonntag ein Sechser ausgeblieben, womit die 28 Gewinner eines Fünfers wiederum zu höheren Quoten gekommen sind. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhalten sie jeweils mehr als 7.900 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es um 150.000 Euro.
Joker-Jackpot
Beim Joker schließlich gab es keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl, wodurch am Mittwoch ein Jackpot zur Ausspielung kommt. Dabei wird es um rund 300.000 Euro gehen.
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