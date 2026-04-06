Lotto: Solosechser mit 1,3 Millionen Euro

Der Sonntag Abend hat einer Steirerin oder einem Steirer noch ein spätes, sehr lukratives Ostergeschenk gebracht: Im zweiten von vier Quicktipps auf der Quittung des oder der Glücklichen standen die richtigen Zahlen.

Und da es sich um den einzigen Sechser der Runde handelte, knackte sie bzw. er den Jackpot im Alleingang und bekommt nun genau 1,3 Millionen Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl dürfen sich zwei Spielteilnehmer:innen über einen Gewinn von jeweils mehr als 41.000 Euro freuen. Beide erzielten ihren Gewinn über die Spieleseite win2day und waren per Normalschein erfolgreich.