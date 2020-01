Lotto: Bereits tausend Millionäre dank der "sechs Richtigen"

Statistik nach Bundesländern

Wien

In Wien wurden 237 Sechser in Millionenhöhe erzielt. Der höchste Wiener Sechser betrug 9,64 Mio. Euro und wurde am 12. August 2015 (Solo-Sechser nach einem Fünffachjackpot) erzielt.

Niederösterreich

In NÖ wurden 207 Sechser in Millionenhöhe erzielt. Der höchste Sechser in NÖ betrug 14,93 Mio. Euro und wurde am 21. November 2018 (Solo-Sechser nach einem Siebenfachjackpot) erzielt.

Burgenland

Im Burgenland wurden 46 Sechser in Millionenhöhe erzielt. Der höchste burgenländische Sechser betrug 6,62 Mio. Euro und wurde am 3. Februar 2002 (Solo-Sechser nach einem Dreifachjackpot) erzielt.

Oberösterreich

In OÖ wurden 152 Sechser in Millionenhöhe erzielt. Der höchste Sechser in OÖ betrug 6,55 Mio. Euro und wurde am 17. November 2019 (Solo-Sechser nach einem Fünffachjackpot) erzielt.

Salzburg

In Salzburg wurden 46 Sechser in Millionenhöhe erzielt. Der höchste Salzburger Sechser betrug 6,95 Mio. Euro und wurde am 23. April 2008 (Solo-Sechser nach einem Vierfachjackpot) erzielt.

Tirol

In Tirol wurden 79 Sechser in Millionenhöhe erzielt. Der höchste Tiroler Sechser betrug 7,35 Mio. Euro und wurde am 22. April 2012 (Solo-Sechser nach einem Vierfachjackpot) erzielt.

Vorarlberg

In Vorarlberg wurden 32 Sechser in Millionenhöhe erzielt. Der höchste Vorarlberger Sechser betrug 7,16 Mio. Euro und wurde am 19. Februar 2003 (Solo-Sechser nach einem Dreifachjackpot) erzielt.

Steiermark

In der Steiermark wurden 129 Sechser in Millionenhöhe erzielt. Der höchste steirische Sechser betrug 6,32 Mio. Euro und wurde am 28. September 2016 (Solo-Sechser nach einem Vierfachjackpot) erzielt.

Kärnten

In Kärnten wurden 72 Sechser in Millionenhöhe erzielt. Der höchste Kärntner Sechser betrug 7,21 Mio. Euro und wurde am 23. September 2012 (Solo-Sechser nach einem Vierfachjackpot) erzielt.