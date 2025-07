Dürfen 17-Jährige in Österreich bald 40-Tonnen-Sattelschlepper fahren?

Ob dies tatsächlich umgesetzt wird, bleibt allerdings den jeweiligen Ländern überlassen werden und es gilt künftig auch nur in jenen Staaten, die das ausdrücklich erlauben. Setzt also zum Beispiel - angesichts der CDU -geführten Regierung erwartungsgemäß - Deutschland die Richtlinie um und Österreich nicht, dann dürfen deutsche Teenager nicht auf unseren Straßen einen Lkw lenken. Würde es dann wiederum Dänemark erlauben, wäre dies dann in beiden Ländern auch grenzüberschreitend erlaubt, allerdings nur wenn es ein bilaterales Abkommen dazu gibt.

Wirtschaftskammer dafür, Gewerkschaft dagegen

Jedenfalls dürfte das im Herbst noch für Diskussionen sorgen, denn die Wirtschaftskammer etwa ist sehr dafür. „Dieses begleitete Fahren ab 17 haben wir seit langem gefordert, weil es den Lehrberuf des Berufskraftfahrers deutlich attraktiver macht. Denn 17 Jahre ist einfach viel näher dem Alter, in dem es um die Entscheidung für einen Lehrberuf geht. Die jungen Leute wollen ja fahren und nicht jahrelang nur Theorie lernen“, sagt Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr. Die Spediteure hoffen auch darauf, so den Mangel an Lkw-Chauffeuren ausgleichen zu können. Insgesamt sollen bis zu 8000 Fahrer alleine in Österreich fehlen.