LKH Graz: Herzchirurgie-Leiter klagt auf Wiedereinstellung

Der Anfang April dienstfrei gestellte Leiter der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie am LKH Graz will sich rechtlich wehren. Er klage auf Wiedereinstellung, nachdem er diese Woche nun entlassen worden sei, sagte der Mediziner der Tiroler Tageszeitung (Sonntagsausgabe). "Was hier abläuft, kann ich nicht mehr nachvollziehen", kritisierte er.

Ende März hatte in Graz ein Todesfall bei einer Herztransplantation für Wirbel gesorgt: Die Witwe eines 60-jährigen Patienten wandte sich nach dem Tod ihres Mannes an die Öffentlichkeit. Sie wollte nach der ihrer Meinung nach verpfuschten Transplantation vor Gericht ziehen. Der 60-Jährige hatte 2016 am LKH Graz ein neues Herz bekommen, doch es soll bei der Entnahme verletzt worden sein.