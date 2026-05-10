Für diesen Zeitraum ist auch wieder die Zusammenarbeit mit österreichischen Polizeikräften vorgesehen, die gemeinsam mit den italienischen Sicherheitsbehörden eingesetzt werden. Die Feiern am Pfingstwochenende sind auch als " Tutto Gas " bekannt.

Die bei österreichischen Touristen beliebte norditalienische Badeortschaft Lignano Sabbiadoro will Maßnahmen ergreifen, um gewohnte Exzesse junger Besucher während des Pfingstwochenendes vom 22. bis zum 25. Mai zu vermeiden.

Jedes Jahr fahren Tausende Österreicher nach Lignano und verwandeln die italienische Gemeinde in einen Partyort, wie auch im Foto, das 2022 aufgenommen wurde.

Das Sicherheitskonzept sieht eine deutliche Verstärkung der Einsatzkräfte von Polizei und Carabinieri vor. Bereits am kommenden Wochenende sollen mehr Kontroll- und Vorbeugungsmaßnahmen umgesetzt werden. Zusätzlich werden private Sicherheitskräfte und Sicherheitsdienste in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in stark frequentierten Bereichen eingesetzt.

Diese sollen in direkter Verbindung zu den Einsatzkräften vor Ort stehen. Die ersten Frühjahrswochenenden zeigten bereits einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen um rund zwölf Prozent, mit Spitzenwerten von bis zu 100.000 Touristen an einem einzelnen Wochenende.

Verkehrsüberwachung wird verstärkt

Auch die Verkehrsüberwachung wird verstärkt, insbesondere entlang der Hauptverkehrsachsen während der Wochenenden. Während der Pfingstfeierlichkeiten plant die Gemeinde frühere Sperrstunden für Lokale, Einschränkungen beim Verkauf und Konsum von alkoholischen Getränken zu bestimmten Zeiten sowie eine Begrenzung der erlaubten Lautstärke von Musik.