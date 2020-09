"Leiki" regiert mit 30 Grad: Der sommerliche Herbst dauert an

"30 Grad im September sind nicht mehr so außergewöhnlich", versichert Manfred Spatzierer, Meteorolge beim Wetterdienst Ubimet. In den vergangenen zehn Jahren gab es nur drei Jahre, an denen nicht zumindest ein Septembertag die hochsommerlichen 30 Grad knackte. Der heißeste Sepemtertag liegt auch gar nicht so weit zurück: am 1. September 2015 maß man in Pottschach-Ternitz in Niederösterreich gar 36 Grad.

"Leikis" Sonnenschein

So viel dürfte es diese Woche nicht werden, aber Hoch "Leiki" braucht sich nicht zu genieren: Das Hochdruckgebiet bringt heute und morgen, Dienstag, ungetrübten Sonnenschein und je nach Region bis zu 30 Grad - also feinstes Badewetter im Herbst.

Innsbruck und Salzburg führen

Die laut Ubimet "kälteste" Landeshauptstadt dürfte am Dienstag Klagenfurt sein, in Kärnten werden 27 Grad Tageshöchstwerte erwartet. Linz, Graz und Bregenz dürften es auf jeweils 28 Grad schaffen, Wien, St. Pölten und Eisenstadt auf 29 Graz. Die Htzenspitzenreiter werden Salzburg und Innsbruck mit 30 Grad.