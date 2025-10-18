Lehrermangel: 45 Prozent der Quereinsteiger unterrichten fachfremd

Mehr als ein Drittel der Junglehrerinnen und Junglehrer muss im ersten Berufsjahr fachfremd unterrichten. In der Volksschule werden rund 23 Prozent zumindest teilweise in Fächern eingesetzt, für die sie keine Ausbildung haben. In der Sekundarstufe (v.a. Mittelschule, AHS, BMHS) sind es mit 43 Prozent noch einmal mehr, zeigt die aktuelle Studie "Berufseinstieg Lehramt" der Pädagogischen Hochschulen, für die 785 Berufseinsteiger des Schuljahrs 2023/24 online befragt wurden. Besonders hoch ist der Anteil unter Berufseinsteigern ohne klassisches Lehramtsstudium, die als Quereinsteiger oder mit einem Sondervertrag zum Unterrichten gekommen sind (45 bzw. 60 Prozent). Zuletzt hatte bereits die OECD-Studie TALIS 2024 gezeigt, dass in Österreichs Lehrerinnen und Lehrer insgesamt vergleichsweise oft ein Fach unterrichten, für das sie nicht oder nur teilweise ausgebildet sind (sieben bzw. neun Prozent). Im EU-Schnitt waren es nur vier bzw. acht Prozent.

Lehrverpflichtung teilweise zu hoch Das Stundenausmaß des fachfremden Unterrichts ist laut der Studie, die Teil eines mehrjährigen Kooperationsprojekts aller österreichischen PH und der PH-Rektorenkonferenz ist, teilweise recht hoch: Ein Viertel berichtet darin von acht bis zwölf Stunden pro Woche, sieben Prozent von 22 bis 25 Stunden. Ein Drittel unterrichtet laut Befragung zwei bis fünf Stunden ein Fach, ohne voll dafür ausgebildet zu sein. Insgesamt halten die Berufseinsteiger im ersten Jahr im Schnitt 17 Unterrichtsstunden. Rund ein Drittel hat allerdings eine volle Lehrverpflichtung von 22 Wochenstunden oder sogar mehr. Das ist mehr als das erlaubte Höchstmaß in der Induktionsphase, die eigentlich durch Maßnahmen wie Mentoring, Beobachtung des Unterrichts erfahrener Kollegen und Coaching an den PH den Einstieg in den Unterrichtsalltag erleichtern soll.