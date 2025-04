Lebensgefahr auf zwei Rädern: Motorradsaison begann mit Unfällen

Gleich mehrere folgenschwere Zusammenstöße, an denen Zweiräder beteiligt waren, haben sich am Samstag zugetragen. Der wohl tragischste davon ist im niederösterreichischen Bad Schönau (Bezirk Wiener Neustadt-Land) passiert .

Die zwei Motorräder krachten in den Klein-Lkw. Für den 16-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der schwer verletzte 18-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Krankenhaus nach Eisenstadt geflogen. Der Fahrer des Pritschenwagens blieb unverletzt.

Ein weiterer schwerer Unfall hat sich am Samstagnachmittag in Oberösterreich ereignet. In Waldhausen im Strudengau (Bezirk Perg) sind in einer Kurve der B119 zwei Motorradfahrer frontal zusammengestoßen.

Die Lenker – 19 und 20 Jahre alt, beide aus Niederösterreich – stürzten und blieben laut Polizei verletzt im Straßengraben liegen. Einer wurde mit der Rettung, der andere mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.