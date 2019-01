Lawinenabgang am Ankogel: Zwei Personen verschüttet

Am Ankogel in Kärnten ist am Dienstag gegen Mittag eine Lawine abgegangen und hat zwei Personen verschüttet. Polizeisprecher Mario Nemetz bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Die verschütteten Personen wurden mittels Tau vom Hubschrauber aus geborgen. Ob sie überlebt haben oder nicht, war gegen 13.30 Uhr noch unklar.

"Die Lawine ist im Bereich der Talstation abgegangen", sagte Nemetz. Der Notruf war um 12.43 Uhr eingegangen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.