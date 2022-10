Kuhkarawane zieht von der Alm heim nach Italien

Der Weg ist weit und es liegt schon Schnee: In einer langen Karawane ziehen die Kühe Richtung Krimmler Tauern, dem mit 2.634 Metern Seehöhe höchsten Punkt auf ihrem Heimweg nach Südtirol. Sie sind trittsicher und robust. Der Schnee erleichtert den Tieren das Gehen sogar.

Am Freitag war schon um zwei Uhr früh Tagwache für Bauer Josef Obermair, die Treiber und die Tiere. Der beschwerliche Marsch dauert alleine am ersten Tag bis zu 14 Stunden. Der Stall beim Obermairhof in St. Jakob im Südtiroler Ahrntal ist dann noch einmal bis zu fünf Stunden entfernt. Rund 1.000 Höhenmeter geht es hinunter ins Tal. Zehn Treiber marschieren in diesem Herbst mit, darunter auch Jungbauer Hannes. Das kaiserliche Wetter mit gigantischem Weitblick lässt Müdigkeit und Erschöpfung gar nicht erst aufkommen. Tier und Mensch haben es hier auch anderes erlebt: Von bitterer Kälte bis Herbststurm oder gar dichtem Schneetreiben schon im Oktober.