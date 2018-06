Kompensationsprüfung: Ein Joker nach dem Fünfer

Das alles stellt viele Schulen vor Herausforderungen. So berichtete der Lehrer einer HTL im Osten Österreichs dem KURIER, was das in der Praxis heißt: Für die erste Aufgabe ist z. B. der Zeitslot 7.30 bis 10 Uhr vorgesehen. „Wenn der erste Kandidat fertig ist, kann er noch Kontakt zu Kandidat vier und fünf für die gleiche Aufgabe aufnehmen“, sagt der Pädagoge. Früher hätte es eine Aufgabe für maximal drei Schüler gegeben, da sei es sich auch zeitmäßig gut ausgegangen: Der Erste wurde fertig, wenn der Letzte bereits in Vorbereitung war. Es gab keine Überschneidungen. „Bei fünf Schülern geht sich das nicht aus. Da muss ich dafür sorgen, dass keine Informationen an die anderen Kandidaten weitergegeben werden. Deshalb müssen alle fünf Maturanten in unserer Schule schon um 7.15 Uhr da sein und auf ihre Prüfung warten – ohne Handys oder andere Geräte mit Internetzugang“, fährt er fort.

Dem Bildungsministerium ist dies bewusst. In einer Aussendung an die Schulen heißt es: „Durch entsprechende Aufsichtsführung muss die Sicherheit der Aufgabenstellungen am Standort gewährleistet und die Kommunikation zwischen den Kandidaten verhindert werden.“ Bisher sei es aber zu keinen Beschwerden deswegen gekommen, heißt es aus dem Büro des Bildungsministeriums.

Die Kompensationsprüfung ist zudem personalaufwendig: In jeder Prüfungskommission sitzen fünf Pädagogen. Das halbe Lehrerzimmer ist mit Prüfungen beschäftigt – Unterricht fällt aus. Auch für kleine Schulen ist die Organisation nicht einfach – oft sitzen Direktoren an mehreren Standorten in Prüfungskommissionen.