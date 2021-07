Kommt nach dem Regen nächste Woche die große Hitze?

Der Siebenschläfertag am 27. Juni (Samstag) ist ein bekannter Lostag („Wie das Wetter am Siebenschläfertag, es sieben Wochen bleiben mag.“) und wird daher oft genau betrachtet. „Wenn man die Siebenschläfer-Regel nicht auf einen Tag anwendet, sondern auf den Zeitraum vom 5. bis zum 10. Juli, liegt sie in 60 bis 70 % aller Fälle richtig“, erläutert Teutsch-Zumtobel. „Weniger geht es aber um das Wetter an diesem Tag, sondern um die Lage des Jetstreams Anfang Juli. Denn je weiter nördlich er liegt, desto eher dominieren Hochdruckgebiete das Wetter in Mitteleuropa und im Alpenraum.“

