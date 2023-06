Kolibakterien: Kinder nach Durchfallerkrankung auf Intensivstation

In den vergangenen zehn Tagen sind elf Kinder und Jugendliche aus dem Raum Frastanz (Bez. Feldkirch) an einer Darminfektion erkrankt und leiden unter Durchfall. Wegen einer Komplikation wurden zwei der Kinder stationär im Landeskrankenhaus Feldkirch aufgenommen, drei weitere befinden sich an der Universitätsklinik Innsbruck in Behandlung, informierte die Landessanitätsdirektion.

Die Kinder werden intensivmedizinisch betreut und erhalten eine Nierenersatztherapie. Mehrere Kinder kamen ab 25. Mai mit blutigen Durchfällen in die Ambulanz der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde. Wie sich herausstellte, wurde die Erkrankung durch ein Escherichia coli (E. coli)-Bakterium verursacht.

