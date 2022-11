Klimaprotest erreicht die Steiermark: Erste Blockade in Graz

Inspiriert von den Aktionen in Wien haben sich in Graz Menschen dem zivilen Widerstand angeschlossen. Etwa Leon Ranz, 25 Jahre, der gerade seinen Master in Physik macht: “Ich habe mich heute an die Straße geklebt, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen weiß. Die wissenschaftlichen Fakten sind seit Jahrzehnten klar, und unsere Regierung kann bis heute nicht einmal die einfachste aller einfachen Maßnahmen umsetzen. Tempo 100 auf der Autobahn kostet praktisch nichts.”

Ebenso dabei war Anja Wild, sie hat auf Twitter ihre BeweggrĂĽnde artikuliert.