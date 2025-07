Klimafahrplan für Niederösterreich bringt viele neue PV-Anlagen

Niederösterreichs Landesregierung hat den Klima- und Energiefahrplan einstimmig beschlossen. Im Vergleich zum Beschluss 2019 wurden die Photovoltaik-Ziele von 2.000 auf 4.500 Gigawattstunden (GWh) bis 2030 erhöht, in der Windkraft von 7.000 auf 8.000 GWh.

Bei der Windkraft sehe das Land zudem viel zusätzliches Energiepotenzial im Repowering , also der Modernisierung bestehender Anlagen. Ein Fokus werde auf den Ausbau von Stromspeichern gelegt, die die Netze entlasten, die Effizienz der erneuerbaren Energien erhöhen und auch für größtmögliche Blackout-Sicherheit sorgen.

„Wir wollen unsere Heimat weiter unabhängig von fossilen Energieimporten machen, unsere Versorgungssicherheit stärken und zum Schutz unseres Klimas beitragen“, sagte ÖVP-Landesvize Stephan Pernkopf . „Dabei setzen wir vor allem auf PV-Anlagen auf Dächern, Hallen und Parkplätzen statt auf wertvollen Äckern“, so Pernkopf

„Das neue Elektrizitätswesen-Gesetz des Bundes sieht in diesem Punkt einiges vor. Ziel muss sein: So viel Netzausbau wie nötig, bei so wenigen Kosten wie möglich“, sagte der LH-Stellvertreter. Speicher seien dabei ein wichtiger Teil.